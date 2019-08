Britiske medier: Thorbjørn Olesen anholdt i London

De britiske aviser The Sun og The Independent skriver torsdag, at Thorbjørn Olesen mandag blev anholdt af politiet i Heathrow lufthavn i London efter flere episoder ombord på det British Airways-fly, han havde været passager på fra Memphis i USA.

Olesen skal have forulempet en kvindelig passager og tisset på gulvet.

Ekstra Bladet har i skrivende stund forgæves forsøgt at få en kommentar fra hans agent, Rory Flanagan, samt det danske sportsmanagement-firma F. Reklame, der repræsenterer Olesen i Danmark.

Ifølge The Sun og The Independent rejste Olesen fra USA til Storbritannien, hvor han bor, sammen med kollegaen og vennen Ian Poulter, efter de begge havde deltaget i PGA Tour-turneringen WGC-FedEx St. Jude Invitational i Memphis. En turnering, hvor danskeren skuffende sluttede på 27. pladsen.

Ombord på flyet opførte danskeren sig dog voldsomt upassende. Ifølge Poulters agent, Paul Dunkley, der ikke sætter navn på, var der tale om en påvirket person.

Fortsatte da vennen sov

Dunkley fortæller ifølge The Sun, at det lykkedes Poulter at berolige den påvirkede person, da denne forulempede andre passagerer på første klasse.

Olesen skal have råbt ad andre passagerer og personalet, inden Poulter fik lagt sig imellem. Briten lagde sig efterfølgende til at sove, mens Thorbjørn Olesen genoptog sin skandaløse opførsel.

Foto: Sam Greenwood/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge The Sun gik det ud over en unavngiven kvindelig passager, der blev udsat for et overfald af en seksuel karakter, der ikke forklares yderligere, mens hun sov. Efterfølgende stillede danskeren sig og tissede i mellemgangen.

- Det var chokerende opførsel. Det var måske, hvad man kunne forvente på et billig afgang, men ikke på første klasse hos British Airways, er en unavngiven kilde, der var ombord på flyet, citeret for at sige i The Sun.

Løsladt efter afhøring

Inden flyrejsen havde Olesen nået at tweete: 'Nu holder jeg fri og træner for at få tingene på ret køl igen'.

Det er tilsyneladende ikke lykkedes endnu.

Personalet rettede henvendelse til myndighederne i London, og politiet stod klar, da flyet landede i Heathrow. De anholdt Thorbjørn Olesen.

Metropolitan Police bekræfter over for Ekstra Bladet, at man mandag arresterede en 29-årig mand i Heathrow.

- Mandag anholdt politiet en 29-årig mand på et fly mistænkt for seksuelt overfald, mens han påvirket af alkohol var passager på flyet og afviste at rette sig efter personalets anvisninger.

- Han blev taget med på stationen og efterfølgende løsladt – stadig mistænkt, mens sagen undersøges, skriver Camilla Goodman, talsperson for politiet, i en mail.

Gareth Lundy fra British Airways' presseafdeling skriver i en mail til Ekstra Bladet, at ’vores kunder og personale fortjener at nyde deres rejse og ikke blive udsat for nogen form for forulempelse'.

'Den slags opførsel vil ikke blive tolereret', skriver han.

Thorbjørn Olesen er blandt Danmarks største golfstjerner og deltog i efteråret i den prestigefyldte Ryder Cup som den kun tredje dansker i historien.

Han ligger aktuelt nummer 62 på verdensranglisten.

