Broch fastholder førsteplads i Czech Ladies Open

Den danske golfspiller Nicole Broch Estrup beholder sin førsteplads efter to runder af Czech Ladies Open på Ladies European Tour.

Efter en runde lørdag i 67 slag fører hun turneringen i 12 slag under par sammen med østrigeren Emma Spitz, et slag bedre end to tjekker på den delte tredjeplads.

Ikke alle spillere har gennemført anden runde, men danskerens delte førsteplads bliver meget svær at true på turneringens dag nummer to.

Broch Estrup kom til sine fem slag under par på runden ved at levere fem birdies undervejs.

Hun lå længe alene på førstepladsen, men Emma Spitz kom på omgangshøjde med hende, da hun på 18. hul lavede en birdie.

Turneringen havde dansk vinder for to år siden, hvor Emily Pedersen strøg til tops.

Nicole Broch Estrup vandt i 2015 sin første og eneste titel på touren, da hun sejrede i Helsingborg Open.

Hvis hun også efter søndagens tredje og sidste runde fører Czech Ladies Open, vil det være den første danske sejr på Ladies European Tour, siden Emily Pedersen vandt en spansk turnering i november 2020.

Czech Ladies Open har en samlet præmiesum svarende til knap 1,5 millioner kroner.