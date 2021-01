Cappelen klarer lige nøjagtigt cuttet i Californien

Den 30-årige danske golfspiller Sebastian Cappelen er videre til finalerunderne i PGA-turneringen The American Express, efter at han fredag lige nøjagtig klarede cuttet i anden runde.

På turneringens andendag gik Cappelen således ligesom dagen før de 18 huller i Californien i to slag under par. Det placerer ham på en delt 56.-plads samlet fire slag under par.

Danskeren lavede fredag to bogeys og fire birdies.

Han er i alt syv slag efter den førende sydkoreaner Sungjae Im, der ligger alene i spidsen.

Det skyldes ikke mindst en fremragende anden runde, hvor den 22-årige sydkoreaner gik de 18 huller i bare 65 slag, hvilket var syv slag under banens par.

Han fører turneringen samlet 11 slag under par, men er skarpt efterfulgt af hele fem spillere på andenpladsen, der alle ligger i ti slag under par.