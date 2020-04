Coronakrig: Hælder Roundup på jysk golfbane

Hærværket skyldes ifølge ejeren utilfredshed med, at golfbanen er åben under coronakrisen

- Det er sørgeligt, det er trist.

Sådan siger direktøren i Blokhus Golfcenter, Dan Stage, mens han ser på en af 11 store, visne gule plamager på den golfbane, som burde være grøn.

11 steder har nogen efter alt at dømme hældt Roundup ud i græsset, så i alt cirka 200 kvadratmeter er visnet. Dan Stage er 100 procent sikker på, at hærværket er led i en coronastrid i det danske golfmiljø.

Her er man splittet. Nogle mener sagtens, at banerne kan holde åbent. Andre mener, de bør lukke for en sikkerheds skyld.

O.k. fra Sundhedsstyrelsen

- Her i Blokhus kontaktede vi i forbindelse med den store nedlukning af Danmark Sundhedsstyrelsen, som oplyste, at vi roligt kunne holde åbent. Golf var en af de eneste sportsgrene, som man roligt kan dyrke på grund af de store afstande.

- Men dagen efter anbefalede Dansk Golf Union, at golfbanerne skulle lukkes. Den anbefaling fulgte 75 procent af klubberne, mens vi var 25 procent, som valgte at holde åbent.

Ifølge Dan Stage skyldes hærværket coronauenighed i det danske golfmiljø.

- Nogle var utilfredse med den beslutning, siger Dan Stage, som mener, at hærværksmanden er blandt den gruppe.

Dronebilleder, som Ekstra Bladet har taget, afslører, hvordan gerningspersonen tilsyneladende har rullet rundt med en golfvogn, mens vedkommende har vadet i den sprøjtegift, der er pjasket ud over plænens 'forgreens' - de tætklippede områder rundt om hullerne.

Ikke vred

- Det er trist, at et menneske kan finde på at gøre sådan. Jeg har svært ved at være vred på vedkommende, der har gjort det, for vedkommende må have det svært, siger Dan Stage, som afviser, at skaderne kan skyldes et uheld.

- Det er helt utænkeligt, at det kan skyldes eksempelvis olielækage fra et køretøj. Det ville slet ikke se sådan ud. Det er 100 procent sikkert hærværk.

Han vurderer, at hærværket er udført ved månedsskiftet

- For vi opdagede det 12. april. Det tager 10-12 dage, før man kan se virkningen af Roundup.

Politianmeldes

Direktøren ved ikke, hvad det koster at udbedre skaderne, men forsikringsselskabet er kontaktet.

Små steder kan der sås nyt græs, men der skal nyt rullegræs på store steder.

Hærværket bliver politianmeldt mandag.

Dansk Golf Union ændrede forleden sin anbefaling, så alle baner kan holde åbne.