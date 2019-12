Dårligt nyt for dansk stjerne

At sagen om Thorbjørn Olesens opførsel på et fly fra USA til England skal afgøres i en retssag om fem måneder, ændrer ikke på, at danskeren er udelukket fra golfturneringer på European Tour.

Det oplyser en talsmand fra European Tour i en skriftlig udtalelse og gentager dermed budskabet fra golfarrangøren fra tidligere.

- Thorbjørn Olesen forbliver suspenderet fra European Tour, mens sagen pågår. Da der er tale om et juridisk anliggende, kommenterer vi ikke yderligere, siger talsmanden.

Thorbjørn Olesen erklærede sig fredag formiddag uskyldig i de tre forhold, han er tiltalt for, ved en høring i Isleworth Crown Court i det vestlige London.

Dermed står det klart, at sagen skal afgøres i en retssag, der begynder 11. maj næste år.

Olesen er tiltalt for "sexual assault on a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, "assault by beating ", som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

Ved fredagens høring, der blot varede omkring ti minutter, skulle Olesen forholde sig til hver af de tre anklager, der blev læst op i retssalen.

Olesen besvarede alle med "ikke skyldig".

Sagen begyndte for mere end fire måneder siden, da Olesen 29. juli blev anholdt i lufthavnen Heathrow efter en flyvetur fra Nashville til London.

Han blev afhørt af politiet, og kort efter blev han officielt tiltalt for de tre forhold.

European Tour meddelte tidligt i forløbet, at Olesen vil være suspenderet, indtil sagen er afsluttet. PGA Tour har offentligt støttet European Tours beslutning og udelukket Olesen fra PGA-turneringer.

Olesen er en del af European Tour, men ikke fast medlem af PGA Tour.

