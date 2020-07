Danmarks dyreste flyvetur

Thorbjørn Olesen er tiltalt for at have befamlet en stewardesse uden hendes samtykke, for sin overdrevne fuldskab, der inkluderede at omdanne midtergangen til et personligt pissoir, samt at have opført sig voldeligt i mindre grad.

Han har erkendt de faktiske forhold, men nægter sig alligevel skyldig. Forsvaret afventede til de første retsmøder en medicinsk rapport, der kan afsløre, hvorvidt medicin spillede en rolle.

Maksimalstraffen ifølge anklageren var tre uger bag tremmer og måske kun samfundstjeneste, hvis golfstjernen erkendte sin skyld.

Problemet med en dom er, at den kan koste indrejse i USA i en årrække. Her spilles tre af fire majors, en række World Golf Championship-turneringer samt Ryder Cup hvert fjerde år.

Dømmes golfstjernen for de seksuelle overgreb risikerer han ikke at komme til at spille golfens mest lukrative turneringer igen, hvad både præmiepenge og verdensrangliste point angår.