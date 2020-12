Danmarks nye darling: For ung til lykkepiller

November var en jubelmåned for Emily Pedersen. Med tre tuneringssejre i træk skrev hun sig ind i dansk golfs rekordbøger og viskede blandt andre Thomas Bjørns navn væk fra den rekord.

Samtidig sikrede den 24-årige kvinde sig førstepladsen på den europæiske tour - og endelig fik hun indfriet det talent, der har været åbenlyst, siden hun som 10-årig blev placeret på Smørum Golfklubs grønne græs – simpelthen fordi hun med sin fars ord var elendig til håndbold, badminton og fodbold.

- Min far havde regnet med, at vi kunne hygge os lidt sammen i weekenderne. Første gang vi kørte mod golfbanen, tænkte jeg, at det var en gammelmandsport, siger hun til Ekstra Bladet.

Emily Pedersen har kæmpet sig ud af sin krise, og nu er sigtekornet indstillet på den amerikanske tour. Foto: Lars Poulsen

To år senere var hun på landsholdet, og i en alder af bare 21 udtog Annika Sörenstam danskeren til Solheim Cup, hvor de bedste europæiske og amerikanske spillere møder hinanden.

En naturlig udvikling. Men her knækkede filmen. Der var stor kritik af den udtagelse, og Emily tog kritikken med på banen og tabte alle sine tre kampe i kvindernes pendant til Ryder Cup.

– Lige pludselig bliver der råbt og skreget ligesom til en fodboldkamp. Jeg var måske ikke helt moden til det.

– Jeg begyndte derefter at lægge et anderledes pres på mig. Jeg skulle vise mit værd – og indtil da havde det handlet om at udvikle mig som golfspiller.

– Nu blev det så totalt resultatorienteret.

Emily Pedersen mistede sit selvværd.

– Jeg tænkte, at hvis jeg spillede dårligt, så var jeg et dårligt menneske – og på den måde gav det mig en enorm identitetskrise uden for golfbanen.

Krisen var så stor, at den psykolog, der gennem to år havde samtaler med Emily, diagnosticerede angst og en begyndende depression.

– Vi havde en snak om, jeg skulle til at tage noget medicin for at komme over min angst. Nogle piller, siger hun.

Der sagde Emily stop.

– Jeg ville ikke risikere, at jeg måske skulle tage lykkepiller resten af mit liv. Jeg ville hellere tage den lange vej og selv komme over det.

– Det ville tage længere tid, og i dag er jeg enormt glad for, jeg ikke tog et quickfix for at få det bedre.

– Jeg lærte at håndtere det, og jeg tror da også klart, at det er derfor, jeg kan gøre det, jeg har gjort i november. Jeg skulle blive lidt mere voksen og moden.

Emily Pedersen i Smørum Golfklub. Der hvor hele eventyret begyndte, da hun blev slæbt med af sin far som 10-årig. Foto: Lars Poulsen

– Hvorfor ikke tage genvejen?

– Der er ikke noget forkert i den løsning – jeg har respekt for, at man kommer derud og har brug for det.

– Jeg følte, at jeg var for ung. Jeg var 21 år - og jeg tænkte, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg følte mig også enormt forkælet.

– Jeg har en familie, der elsker mig. Jeg har aldrig manglet noget. Jeg har støtte og venner. Jeg levede af det, jeg jeg drømte om.

– Jeg var flov over, at jeg overhovedet havde det sådan. Hvordan kunne jeg overhovedet have en depression. Nu måtte jeg tage mig sammen. Selvfølgelig er det hårdt at spille under pres, men der er jo nogen, der går igennem meget værre ting.

I år har Emily Pedersen vundet tre sejre på den europæiske golftour, og hun blev dermed også samlet vinder. Foto: Daniel Perez/Ritzau Scanpix

Lånte af forældrene for at spille

En sæson på den amerikanske LPGA-tour koster et sted mellem 750.000 og en million kroner til caddie, træner og flyrejser.

– Jeg har lige nu sponsorer for mindre end en femtedel, siger Emily Pedersen.

Resten skal vindes på golfbanen.

– Da det gik dårligt, så puttede jeg for at kunne spille næste turnering.

Familien har i den grad bakket op om den danske golfprinsesse. Her med sin far Jesper Pedersen. Foto: Lars Poulsen

Emilys forældre, Lena og Jesper, spædede til med et lån, da det så sortest ud.

– De støttede mig økonomisk, da jeg var rigtig langt nede, og jeg ikke havde råd til at spille mere. De sagde, at de gerne ville stå bag mig. Det betød, at jeg byggede en gæld op hos dem, som jeg heldigvis nu har kunnet betale tilbage.

– Hvor meget skyldte du?

– Mange penge – lidt mere end et studielån i hvert fald, svarer Emily en smule forlegent.

– Det er dine forældre – kunne du ikke bare have beholdt præmiepengene?

– Nej... Det kunne jeg. Men jeg synes også, det var rart for mig at få betalt dem tilbage, også fordi jeg har en bror, og vi skal være lige i det her forhold.

– Hvis jeg skulle have mange penge, så skulle han også have mange penge. Det er rart at få dem betalt tilbage for at vise, at det var et lån. Det har været vigtigt for mig at sige tak for hjælpen og betale tilbage.

Enten ... eller The Minds Of 99 eller Kesi? The Minds of 99 – jeg var til koncert med dem, da jeg var hjemme i Danmark i begyndelsen af december. De var mega fede og virkelig gode. Coca-Cola eller Pepsi? Coca-Cola. Pepsi er ikke rigtig cola. Bagedyst eller Ex On The Beach? Havde det været Masterchef, var jeg ikke tvivl. Her bliver det Ex On The Beach … Jeg ser det ind i mellem, og det er lidt af en guilty pleasure. Spaghetti eller Sushi? Svært. Hvis det er min sidste dag, så vil jeg sige spaghetti.

Har FCK indgraveret i sin putter

Emily Pedersen følger FC København tæt og har sæsonkort.

– Jeg sidder på Nedre C – jeg skal ikke hoppes ind i, når jeg får en pølse og en bajer. Jeg ser altid kampene eller streamer dem, hvis jeg rejser.

Hun er så meget fan af både fodboldklubben og byen, at hun på sin putter har indgraveret FCK – den engelske forkortelse CPH og byens latinske navn Hafnia.

– Alt er selvfølgelig i blåt og hvidt, siger hun stolt.

Hafnia og CPH ingraveret i Emily Pedersens putter. FCK med hvidt i putteren.

- FCK er klart den største klub herhjemme. Af alle de steder, jeg har været, der synes jeg stadig, at København er den fedeste by.

- Jeg gik i gymnasiet med en del fra KB’s eliteafdeling. Der begyndte jeg at følge med. Det har hængt fast, og jeg er blevet mere og mere fan.

Hun har Zeca som yndlingsspiller, for han er cool og en god kaptajn, og så har Emily virkelig svært ved at forstå fyringen af Ståle Solbakken.

- Det var en ærgerlig måde, at han blev fyret på. Det virkede ikke som om, at det var respektfuldt over for Ståle, siger hun og trækker sammenligner med sig selv for at forklare FCK’s efterårskrise:

- De var i en dårlig periode, og jeg kan godt forstå, hvor frustrerende det var for dem. Der var pres på. De er de bedste, og pludselig præsterer de ikke. Det kan jeg sætte mig ind i og relatere til, selv om jeg er individuel, og de er et hold.

- Nu skal de slå koldt vand i blodet – de skal tage den tid, det tager. De må ikke stresse. De skal have ro nok til at vide, at de er en god klub, der nok skal få styr på det. Det kan godt være, at den her sæson ikke bliver, som FCK ønsker, men det kan gøre, at næste sæson bliver endnu bedre.

Gennem tre år har hun været kæreste med 30-årige Olly Brett, der er caddie for verdensfireren Danielle Kang. Privatfoto

