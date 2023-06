Dansk debutant går i klubhuset på førsteplads

Rasmus Neergaard-Petersen har kun lige taget hul på sin professionelle karriere, men den unge dansker gør sig allerede bemærket.

Fredag var han blandt de første i aktion på anden runde af DP World Tour-turneringen BMW International Open, Neergaard-Petersens første af slagsen.

Efter en god runde i fem slag under par kunne han gå i klubhuset som indehaver af turneringens førsteplads. Det kan sagtens nå at ændre sig, inden dagen er omme, da adskillige spillere ikke engang er begyndt på anden runde lidt over middag fredag.

Men Neergaard-Petersen, der fylder 24 år 3. juli, kan godt forberede sig på at skulle i aktion i weekendens finalerunder. Han er efter to runder samlet otte slag under par.

Den unge dansker spiller i denne weekend sin kun anden turnering som professionel og altså den første på Europas højeste niveau, DP World Tour.

Neergaard-Petersen vendte for nylig tilbage til Europa efter fem år på college i USA. Her spillede han på Oklahoma State University, der tidligere har fostret profiler som amerikanske Rickie Fowler og norske Viktor Hovland, som vandt BMW International Open i 2021.

Neergaard-Petersen og Hovland var holdkammerater i danskerens første år på skolen i 2018.

I alt deltager ti danskere i BMW International Open, der bliver spillet i München. Næstbedst efter Rasmus Neergaard-Petersen er foreløbigt John Axelsen, der efter anden runde er samlet fem slag under par.

BMW International Open blev spillet første gang i 1989. Thomas Bjørn vandt turneringen i både 2000 og 2002. I år er den samlede præmiepulje på små 14 millioner kroner.