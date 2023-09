Dansk golf har aldrig været bedre: - Han er golfens Holger Rune

Dansk Golf Union jubler så meget over Nicolai Højgaards udtagelse til Ryder Cup, at man ynder at sammenligne ham med Holger Rune

Thomas Bjørn, Søren Hansen, Thorbjørn Olesen.

Listen over danskere, der har deltaget i den internationale prestigefyldte golfturnering Ryder Cup, er ganske kort.

Og mandag blev det offentliggjort, at Nicolai Højgaard kan skrive sit navn på den liste, da han er udtaget til det europæiske hold, der spiller i slutningen af måneden.

I Dansk Golf Union jubler de, og de kalder den nuværende situation i dansk golf for den bedste, der nogensinde har været.

- Det her understreger, at vi er et rigtig godt sted. Specielt på herresiden er vi et rigtig godt sted. Det har faktisk aldrig set så godt ud, siger eliteansvarlig Claus Mølholm til Ekstra Bladet.

Det var endda lige før, at træerne voksede ind i himlen.

Højgaards tvillingebror, Rasmus, var også i spil til en Ryder Cup-plads. Det var skete ikke, men Claus Mølholm jubler stadig over den situation, dansk golf er i.

- Drømmescenariet er, at de begge to er med i fremtidige Ryder Cups. Det har vi også sagt højt undervejs. Og vi måtte jo knibe os selv i armen over situationen og bare drømme om, at det kunne ske.

Brormand Rasmus var også i spil til en plads på Ryder Cup-holdet, men det blev ikke til dobbelt-Højgaard denne omgang. Foto: René Schütze

Rollemodellerne Højgaard

Tvillingekometerne fra Billund har dog fødderne solidt plantet på jorden og giver gerne tilbage til de næstbedste og de yngre golfspillere.

- De elsker at være med på vores træningslejre. De giver enormt meget tilbage og forstår det med at være rollemodeller. De er med i programmet 100 procent, siger Claus Mølholm.

- Når vi er afsted, står de tidligt op og går i fitness en halv time før de andre. Så står de der med sved på panden og tager røven på de andre, når de møder ind, griner han.

Selvom Nicolai Højgaard - og også hans bror for den sags skyld - blot er fyldt 22 i år, glemmer Mølholm til tider, at han ikke er ældre, end han er.

- Jeg opfatter ham jo som gammel, selvom han er en helt ung knægt. Det er jo, fordi jeg har kendt ham, siden han var 12 år gammel.

- Så på den måde er det jo lidt surrealistisk, at han har opnået så meget på så kort tid, siger han.

Tennis-sammenligninger

Netop Højgaards ungdommelighed gør, at Claus Mølholm gerne sammenligner ham med et andet, endnu større dansk sportsikon.

- Det er jo golfens Holger Rune, og så må Emily Pedersen være Clara Tauson, hvis man kan bruge den analogi, griner han.

- De skubber jo dørene op på en lidt bredere palette rent mediemæssigt. Det er gradvist skruet op de seneste år, og det er bare dejligt. Det, at de er så unge, gør, at de skaber nogle overskrifter, siger han.

Ja, så er det jo også bare fedt at se sine spillere i fjernsynet.

- De giver i hvert fald noget tv- og medietid. Det kommer bredere ud, når man bliver udtaget til Ryder Cup. Så sætter det golf på landkortet.

Og så kan det jo ikke afvises, at de lokale golfklubber rundtomkring i landet får lidt ud af den interesse, der bliver skabt.

- Det kan da godt være, at de sælger et par billetter og får folk til at tænke 'okay, lad os prøve at tage forbi golfklubben og slå nogle slag', siger han.

Ryder Cup løber af stablen fra 29. september til 1. oktober i italienske Guidonia Montecelio.

Højgaards holdkammerater bliver Rory McIlroy, Jon Rahm, Robert MacIntyre, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Shane Lowry, Ludvig Åberg, Sepp Straka, Tommy Fleetwood og Justin Rose.