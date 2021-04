Dansk golf-sekstet holder sig til i toppen på Gran Canaria

Meget skal gå galt, hvis ikke en dansker skal ende på en af de sjove placeringer i golfturneringen Gran Canaria Open.

Inden søndagens finalerunde ligger fire danskere inden for fem slag af den førende i European Tour-turneringen. Yderligere to er inden for syv slag.

Jeff Winther ligger bedst på en delt femteplads efter en kanonrunde lørdag i otte slag under par. Det efterlader Winther i samlet 15 slag under par med tre slag op til sydafrikanske Garrick Higgo på førstepladsen.

Joachim B. Hansen og Thorbjørn Olesen er lige i hælene på Jeff Winther - begge er 14 slag under par.

Hansen gik tredje runde i fem slag under par. Olesen satte banerekord fredag og røg op på førstepladsen, men lørdag mistede han altså pusten en smule. Olesen gik tredje runde i par.

Nicolai Højgaard følger efter i 13 slag under par, mens Benjamin Poke og Søren Kjeldsen er henholdsvis 12 og 11 slag under par.

Dermed er der seks danskere i top-29 inden de sidste 18 huller, som spilles søndag på ferieøen.

Lucas Bjerregaard er også med, men halter efter på en delt 53.-plads.