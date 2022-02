Dansk golf-triumf: Nicolai Højgaard vinder stor turnering

Nicolai Højgaard fortsætter med stormskridt mod den absolutte verdenselite i golf.

For en stund stod han i skyggen af sin tvillingbror Rasmus’ tre sejre på European Tour, men som det har været gennem hele deres opvækst og karriere, svinger pendulet mellem dem, når det gælder, hvem der er bedst lige i øjeblikket.

Efter en anonym sæsonstart vandt Nicolai Højgaard Ras al Khaimah Championship i De Forenede Arabiske Emirater på DP World Tour, som European Tour har skiftet navn til fra denne sæson.

- Det er virkelig dejligt. Det var en hård runde i dag. Efter en god start havde jeg problemer. Jeg måtte grave dybt, sagde den unge dansker kort efter triumfen.

- Jeg troede, jeg smed sejren, da jeg lavede en dobbelt bogey og en bogey.

Han kom dog flot igen og tog sin anden sejr i ti starter, efter han i september i Italien vandt for første gang på øverste professionelle niveau. Førstepladen udløser 2,2 millioner kroner, og et spring frem på verdensranglisten.

Artiklen fortsætter under videoen...

Nicolai Højgaard vinder sin anden tour-sejr.

Når den opdaterede rangliste offentliggøres mandag, er Nicolai Højgaard bedste dansker foran broderen Rasmus og Challenge Tour-vinderen Marcus Helligkilde.

Han rykker omkring 40 pladser frem fra nummer 100 til cirka en 60. plads, hvor top 50 er det altagørende mål, da man her er garanteret plads i alle de største turneringer inklusiv de fire majors.

Nicolai Højgaard gik ind til finalerunden med tre slags forspring; alligevel blev de sidste 18 huller mere spændende end godt var. Efter en fænomenal eagle på andet hul var den langtslående dansker fem slag foran nærmeste forfølger, da han stod på fjerde hul.

Men en ærgerlig dobbelt bogey på niende hul og endnu en bogey 12 kombineret med en angreb fra englænderen Jordan Smith betød, at han for en stund var to slag bagud. Men danskeren holdt hovedet koldt og svarede hurtigt igen med først en birdie og siden endnu en eagle.

Det blev til fem under par på de sidste seks huller.

Vinderscoren på 24 slag under par er en tangering af den laveste danske vinderscore på European Tour. Thomas Bjørn vandt i 2002 BMW International Open med samme score.

Bjørn hyldede også straks Højgaard:



Rasmus Højgaard blev næstbedste dansker i turneringen sammen med Joachim B. Hansen langt nede i feltet. Tvillingerne stiller op i den kommende uge til en holdturnering, som afvikles i Emiraterne. Som tidligere amatørverdensmestre for hold har de gode erfaringer med det format.

De har planer om at stille op i ens tøj, hvilket vil gøre det meget svært at kende forskel på dem ...

Undervejs leverede Nicolai Højgaard et vidunderslag. Se det her: