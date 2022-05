Dansk golfduo byder sig til i engelsk topstrid

To danskere ligger rigtig godt til i kampen om topplaceringerne i golfturneringen British Masters.

Efter de første to runder er både Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard således at finde aller øverst i stillingen i DP World Tour-turneringen.

Olesen er placeret på en delt andenplads blot et enkelt slag efter den førende tysker, Hurly Long. Højgaard har brugt et slag mere end Olesen på de første to runder. Det rækker til en delt femteplads.

Fredag gik Thorbjørn Olesen og Rasmus Højgaard de 18 huller i henholdsvis to og tre slag under par. Det betyder, at de er samlet otte og syv slag under par.

- Jeg følte, at jeg spillede godt i dag. Mine puts var ikke helt så gode, som jeg gerne vil have, men jeg er stadig med i stillingen, så jeg er tilfreds, siger Højgaard i et interview på DP World Tours hjemmeside.

Han blev i 2020 nummer to i turneringen og er altså på vej mod endnu et topresultatet.

Thomas Bjørn har som den eneste dansker vundet British Masters. Det skete tilbage i 2005. Det bliver dog nok ikke til en gentagelse i år for den danske golfveteran, der er placeret på en delt 51.-plads i par efter to runder.

Det samme er Niklas Nørgaard Møller. Begge klarede lige nøjagtigt cuttet fredag og er klar til weekendens finalerunder.

Det er Joachim B. Hansen, Nicolai Højgaard - Rasmus Højgaards tvillingbror - Lucas Bjerregaard og Jeff Winther til gengæld ikke. De kan alle pakke golftasken og rejse hjem.

Der er 16 millioner kroner i præmiepuljen i British Masters, hvoraf vinderen får, hvad der svarer til lidt under 2,7 millioner kroner.