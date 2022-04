Dansk golfduo holder sig til i toppen af spansk turnering

De danske golfprofiler Rasmus Højgaard og Thorbjørn Olesen er en del af topfeltet i DP World Tour-turneringen ISPS Handa Championship efter to runder.

Højgaard ligger på en delt fjerdeplads med syv slag under par, mens Olesen er delt nier med seks slag under par.

Skotske Scott Jamieson fører an med 11 slag under par efter to dage på banen i spanske Tarragona.

Rasmus Højgaard kom flyvende fra start på en bogeyfri torsdag, men nåede ikke at færdigspille sin runde på grund af mørke. I stedet åbnede han fredag med en bogey. Den dårlige start blev dog siden revancheret med fire birdies.

Thorbjørn Olesen startede lunkent torsdag, men havde til gengæld en fremragende fredag med fem birdies og nul bogeys.

Hele ti danskere stillede til start i turneringen, og mindst seks af dem ser ud til at klare cuttet.

Ud over Højgaard og Olesen er Jeff Winther og Søren Kjeldsen sikkert videre til finalerunderne. Begge ligger i tre slag under par.

Benjamin Poke med to slag under par samt Joachim B. Hansen og Nicolai Højgaard med et slag under par er også alle videre til weekenden.

Lucas Bjerregaard, Nicklas Nørgaard Møller og Marcus Helligkilde er til gengæld alle ude. Sidstnævnte stillede slet ikke til start fredag.

ISPS Handa Championship har en samlet præmiesum på godt 13,5 millioner kroner og afvikles frem til og med søndag.

Danmark har én sejr på DP World Tour i 2022. I februar strøg Nicolai Højgaard til tops i Ras Al Khaimah Championship.

I 2021 blev Danmark noteret for hele fire turneringssejre, hvilket var en tangering af det bedste danske år på touren. Nicolai Højgaard, Rasmus Højgaard, Joachim B. Hansen og Jeff Winther tog hver sin sejr.