Dansk golfhåb brager frem i USA

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen kæmper fortsat med om den samlede sejr i LPGA-turneringen Dana Open i Ohio.

Den 27-årige dansker rykkede lørdag aften tre placeringer frem til en delt andenplads efter en runde i 67 slag - fire under par.

Det kan umiddelbart blive svært at kæmpe sig forbi turneringens førende spiller, svenskeren Linn Grant.

Grant gik lørdagens 18 huller i 62 slag - svarende til ni under par - hvilket bringer hende suverænt i spidsen for turneringen med et forspring på seks slag til de nærmeste forfølgere.

Emily Kristine Pedersen er en del af en kvintet, der deler andenpladsen bag den velspillende svensker.

Søndag aften dansk tid findes vinderen af turneringen i Ohio. Emily Kristine Pedersen går ud på sin sidste runde klokken 18.20.

Dana Open har en samlet præmiepulje på små 12 millioner kroner.