Dansk golfkvartet booker billetter til OL i Tokyo

Det bliver som ventet Nanna Koerstz Madsen og Emily Kristine Pedersen, der skal jagte medaljer til Danmark i kvindernes golfturnering ved OL i Tokyo.

Duoen er fredag officielt blevet udtaget til legene, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

Der var længe tre kandidater til de to OL-billetter, og det blev Nicole Broch Larsen, der trak sorteper i ræset mod Japan.

Nanna Koerstz Madsen bliver dermed den første danske golfspiller, som deltager ved to olympiske lege. Hun var også med i Rio de Janeiro, hvor golf var på programmet for første gang i mere end 100 år.

Hun blev senest nummer 15 i majorturneringen LPGA Championship.

Hos mændene har det i et stykke tid stået klart, at Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen kommer med på flyet til Tokyo.

De er nu også officielt udtaget.

- Jeg tror, at når turneringen begynder at nærme sig her om tre uger, så vil jeg begynde at glæde mig helt vildt, siger Rasmus Højgaard i pressemeddelelsen.

- Det ville betyde rigtig meget for mig at kunne give Danmark en medalje. Det kan måske gøre golf mere kendt i resten af befolkningen, siger Rasmus Højgaard.

Den danske chef de mission, Søren Simonsen, gør sig håb om stærke præstationer på Kasumigaseki Country Club, hvor golfturneringerne skal afvikles.

- Vi har set nogle store præstationer på både PGA og European Tour det seneste års tid, så vi tror og håber på nogle flotte præstationer – trods de vanskelige forhold i varmen og luftfugtigheden, siger Søren Simonsen.

Mændene går på banen første gang 29. juli, mens kvindernes turnering begynder 4. august.