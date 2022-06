Dansk golfkvinde tager spidsen i Tjekkiet

Nicole Broch Estrup har fået en fremragende start på golfturneringen Czech Ladies Open, der er en del af Ladies European Tour.

Fredag leverede den 29-årige dansker en runde med otte birdies og en bogey. En samlet score på syv slag under par betyder, at hun fører turneringen.

Nummer to, Emma Spitz, er et slag efter, mens feltets eneste anden danske spiller, Linette Holmslykke, er placeret i den tunge ende med en samlet score på tre slag over par.

- Det var en af de dage, hvor jeg slap af sted med det, når jeg ramte bolden skidt, og hvor bolden hoppede godt et par gange, siger Broch Estrup i en pressemeddelelse fra Ladies European Tour.

Nicole Broch Estrup vandt i 2015 sin første og eneste titel på touren, da hun strøg til tops i Helsingborg Open.

Hvis hun også efter søndagens tredje og sidste runde fører Czech Ladies Open, vil det være den første danske sejr på Ladies European Tour, siden Emily Pedersen vandt en spansk turnering i november 2020.

Czech Ladies Open har en samlet præmiesum svarende til knap 1,5 million kroner.

På herrernes DP World Tour spilles der i denne uge om en samlet præmiesum svarende til knap 15 millioner kroner.

Her kom to af syv startende danskere videre til weekendens finalerunde efter en fredag, som i en periode var afbrudt på grund af frygt for torden og lynnedslag.

Rasmus Højgaard er bedste dansker med en samlet score på ni slag under par efter de to første runder. Det placerer ham på en delt syvendeplads.

Også Nicklas Nørgaard Møller klarede cuttet med sin score på fem slag under par, mens Lucas Bjerregaard akkurat ikke kom med med sine tre slag under par.

Også Søren Kjeldsen, Thomas Bjørn og Jeff Winther missede cuttet, mens Thorbjørn Olesen slet ikke stillede til start fredag, efter at han havde gået torsdagens runde i par.

