Dansk golfprofil får revanche

Rasmus Højgaard spillede sig lørdag tilbage i varmen i golfturneringen Dutch Open, der er en del af DP World Tour.

Efter en stabil runde med tre birdies og en bogey endte den 21-årige dansker med en samlet score på to slag under par, og det var nok til et pænt hop i stillingen.

Her er Højgaard nu på en delt 13.-plads før den afsluttende runde søndag. Han har fem slag op til Victor Perez og Matt Wallace, som deler føringen.

De seneste dage på banen i Cromvoirt har været meget omskiftelige for Højgaard, som tre gange tidligere har vundet en turnering på DP World Tour, der tidligere hed European Tour.

Torsdag spillede han sig på andenpladsen med en kanonrunde i seks slag under par, og fredag raslede han tilbage efter en runde i tre slag over par, inden han altså nu igen kan drømme om en topplacering.

I alt fire danskere er med i weekendens finalerunder.

Rutinerede Thomas Bjørn er næstbedste dansker med en samlet score på to slag under par, og Niklas Nørgaard Møller ligger i et slag under par.

Jeff Winther er til gengæld langt fra en topplacering efter en lørdag med fire bogeys og en triplebogey.

Dutch Open har en samlet præmiepulje på 1,75 millioner euro svarende til cirka 13 millioner kroner.

Ingen danskere har nogensinde vundet turneringen. Nicolai Højgaard blev nummer to i 2019, og Søren Hansen opnåede samme placering i 2003.