Dansk golfprofil falder tilbage i amerikansk sæsonfinale

Nanna Koerstz Madsen sluttede søndag som delt nummer 12 i sæsonfinalen på den amerikanske LPGA Tour, der blev spillet i Florida.

Den 27-årige dansker endte med at være ni slag efter vinderen, stjernespilleren Jin Young Ko.

Sydkoreaneren havde en forrygende søndag med ni birdies og slutter med en samlet score på 23 slag under par for de fire runder.

Madsen startede dagen med at have beskedne to slag op til fire spillere, der delte førstepladsen. Og efter to birdies på dagens første tre huller lignede det en stor dag for danskeren.

Men efter i alt fire birdies og to bogeys endte det altså lidt mere lunkent for Madsen.

Madsen var eneste dansker blandt de 60 spillere i turneringen, der havde en samlet præmiesum på 33 millioner danske kroner. Heraf gik 10 millioner kroner til Jin Young Ko.

Koerstz Madsen er som nummer 53 på verdensranglisten den højest placerede dansker efter et år, hvor hun blandt andet har lavet to store resultater i majorturneringerne.

I april blev hun delt treer i ANA Inspiration, og i august var hun meget tæt på sejren, men blev femmer i British Open.

I september var Koerstz Madsen med til at sikre Europa sejren over USA ved Solheim Cup - kvindernes svar på Ryder Cup - sammen med blandt andre sin danske kollega og rival Emily Pedersen.