Dansk golfspiller er med i topstrid

Når Marcus Helligkilde søndag går på banen i golfturneringen Dutch Open, er det med mulighed for at lave karrierens hidtil største resultat.

Den 24-årige dansker er således nummer to i stillingen inden de sidste 18 huller.

Med en flot runde i fire slag under par lørdag holdt han sig til i toppen af European Tour-turneringen. Helligkilde er nu samlet 15 slag under par.

Han skal dog håbe på, at svenskeren på førstepladsen, Kristoffer Broberg, har sig en dårlig dag søndag, hvis det skal ende med en dansk sejr.

Broberg er samlet 23 slag under par efter en kanonrunde i 11 slag under par lørdag.

Martin Simonsen startede ligesom Marcus Helligkilde dagen i den sjove ende af stillingen, men spillede en skidt tredje runde. Efter at have gået runden i syv slag over par dumpede Simonsen 61 pladser ned til en delt 70.-plads.

Bedre ser det ud for Joachim B. Hansen og Benjamin Poke, der begge ligger på en delt 26.-plads i samlet syv slag under par.

Lucas Bjerregaard var også med i Dutch Open, men klarede ikke cuttet fredag.