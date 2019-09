Dansk golfspiller helt i front

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen ligger på en delt andenplads efter en formidabel første runde ved LPGA-turneringen i Indianapolis.

Med en runde i syv slag under par i turneringen Indy Women in Tech Championship er den 24-årige danske golfspiller kun to slag efter den førende sydkoreaner Mi Jung Hur.

Koerstz Madsen lavede hele ni birdies på banen Brickyard Crossing, men to bogeys trak fra i regnskabet. Mi Jung Hur lavede også ni birdies, men ingen bogeys.

Koerstz Madsen deler sin andenplads med Bronte Law fra England og japanske Sakura Yokomine.

Den 24-årige dansker jagter sin første sejr på LPGA-touren, hvor hun spiller fast for andet år i træk.

Hendes bedste placering var i turneringen Women's Australian Open i 2017, hvor hun endte på en andenplads.

Den anden dansker i turneringen, Nicole Broch Larsen, ligger også godt til efter en runde i fire slag under par.

Det bringer Broch Larsen på en delt 13.-plads. Den 26-årige dansker formåede at lave en eagle på femte hul, men to bogeys og blot fire birdies bragte danskeren lige uden for top-10.

Anden runde spilles natten til lørdag dansk tid.