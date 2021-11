Dansk golfspiller holder sig med helt fremme i Dubai

Golfspilleren Joachim B. Hansen kæmper fortsat med om den samlede sejr i Dubai Championship.

Den 31-årige dansker leverede fredag for anden dag i træk en stærk runde, men Hansen måtte alligevel afgive førerpositionen og indtager en delt andenplads før weekendens to finalerunder.

Det blev til en runde i 67 slag - fem under par - for Joachim B. Hansen på andendagen.

Danskeren er et enkelt slag fra den førende, franskmanden Antoine Rozner, der med runder i 65 og 64 slag på de to første turneringsdage samlet er 15 slag under par.

Joachim B. Hansen og italieneren Francesco Laporta følger lige efter på en delt andenplads i 14 slag under par.

Joachim B. Hansen har en gang tidligere vundet en turnering på European Tour. For et år siden vandt han således Joburg Open i Sydafrika og indkasserede 1,2 millioner kroner for sejren.