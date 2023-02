Dansk golfspiller kæmper med om stor sejr i Pattaya

Golfspilleren Emily Kristine Pedersen er på vej mod et topresultat på kvindernes LPGA Tour.

Efter to runder i Honda LPGA International i Pattaya i Thailand ligger københavneren på en delt tredjeplads kun to slag efter den førende thailænder, Natthakritta Vongtaveelap.

Dermed er hun i gang med at videreføre de fine danske traditioner i turneringen, som Nanna Koerstz Madsen sidste år brugte til at skrive golfhistorie som første danske vinder på LPGA Touren.

Både torsdag og fredag gik Emily Kristine Pedersen de 18 huller i fem slag under par.

Hun åbnede ellers fredagens runde på det jævne og var efter syv huller stadig i par. Men fem birdies på de sidste 11 huller betyder, at hun ligger lunt i svinget, inden turneringen skal afgøres med yderligere to runder i weekenden.

Danskeren deler tredjepladsen med fire spillere lige efter svenske Maja Stark, der har klemt sig ind som aktuel nummer to.

Mens Emily Kristine Pedersen altså kæmper med i toppen, har Nanna Koerstz Madsen mere end svært ved at leve op til sidste års historiske bedrift. Smørum-spilleren er samlet et slag over par og ligger i feltets tunge ende.

Turneringen i Pattaya har en samlet præmiesum på 1,7 millioner dollar, svarende til knap 12 millioner danske kroner.