Dansk golfspiller snupper førsteplads før sidste runde

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen er tæt på en stor triumf.

Hun indtager nemlig førstepladsen i turneringen Honda LPGA Thailand før sidste runde.

Lørdag avancerede hun fra en delt tredjeplads til toppen af stillingen, da hun gik tredje runde i seks slag under par. Undervejs blev runden afbrudt på grund af lyn. Da danskeren atter kom ud på banen for at spille de sidste tre huller, lavede hun yderligere to birdies.

Dermed endte hun med en fejlfri runde på banen nær Pattaya, da hun for anden dag i træk ikke lavede en eneste bogey. Facit lød i stedet på seks birdies, mens hun gik de resterende 12 huller i par.

Den 27-årige golfspiller fra Smørum er tæt på ikke bare sin egen første sejr på LPGA Tour, men også Danmarks første sejr nogensinde på den lukrative og prestigefyldte tour.

En triumf kræver, at hun holder resten af et stærkt topfelt bag sig, når sidste runde afvikles søndag.

Franskmanden Celine Boutier og kineseren Xi Yu Lin er begge kun et enkelt slag efter danskeren. Yderligere to slag efter følger en gruppe på tre spillere.

Turneringen i Thailand har en samlet præmiepulje på 1,6 millioner dollar. Det svarer til lige over 10,8 millioner kroner.

Tidligere i karrieren har Nanna Koerstz Madsen vundet en European Tour-turnering i Tjekkiet. Det var dog helt tilbage i 2016.

Nanna Koerstz Madsen er Danmarks bedst rangerede golfspiller på kvindesiden. Hun ligger nummer 55 i verden.

Den næstbedste dansker på verdensranglisten, Emily Kristine Pedersen, ligger delt nummer 30 i Thailand før søndagens afsluttende runde.