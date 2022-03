Dansk golfspiller stryger mod toppen

Der er grobund for et godt dansk golfresultat i denne uges turnering på DP World Tour, tidligere kendt som European Tour.

Efter de to indledende runder af Steyn City Championship i Sydafrika er to danskere at finde i top-11. Bedst er Joachim B. Hansen efter en flot runde fredag.

Den klarede Hansen i otte slag under par, og han strøg dermed op på en delt fjerdeplads i samlet 12 slag under par. Der er dog stadig et stykke op til førstepladsen.

Den sidder sydafrikanske Shaun Norris på i samlet 18 slag under par. Mellem ham og Joachim B. Hansen ligger desuden to andre sydafrikanere.

Niklas Nørgaard Møller fortsatte også de gode takter, der torsdag gav ham en delt tiendeplads efter første runde. Møller er nu på en delt syvendeplads i samlet 11 slag under par efter at have gået anden runde i fem slag under par.

Joachim B. Hansen spillede nærmest fejlfrit fredag og kunne gå i klubhuset uden at have brugt for mange slag på nogen af de 18 huller. Det blev således til otte birdies, mens de ti andre huller blev klaret i par.

Niklas Nørgaard Møller kom lidt langsomt fra land. Efter de ni første huller var han et enkelt slag over par, men derefter sluttede danskeren altså godt af med fem birdies på de sidste ni huller.

Marcus Helligkilde klarede lige nøjagtigt cuttet og er ligesom Hansen og Møller videre til weekendens finalerunder, men ligger et godt stykke nede i stillingen på en delt 61.-plads.

Lucas Bjerregaard klarede ikke cuttet fredag og er færdig i Steyn City Championship.

Niklas Nørgaard Møller er først i denne sæson blevet en fast del af DP World Tour. Turneringen i Sydafrika er således hans blot 11. på touren i de seneste fire år, og hans hidtil bedste placering er en ottendeplads i Made in Himmerland sidste år.