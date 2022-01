Dansk golftalent er død - blev 17 år

Dansk golfsport er i sorg efter nyheden om, at Viggo Sørensen søndag afgik ved døden i Dubai.

Torsdag blev den dansk-franske teenager ramt af 'en alvorlig helbredsmæssig begivenhed', der resulterede i et alvorligt hjerteanfald, der sendte den unge mand i koma.

Det oplyser den internationale undervisningsinstitution GEMS Wellington Academy på Facebook.

Skolen oplyser videre, at læger efterfølgende konkluderede, at det ikke ville være muligt at bringe Viggo Sørensen til bevidsthed, og søndag udåndede han.

'Det er forfærdeligt for Viggos familie, og vi sender vores tanker og dybeste kondolencer og bønner til dem i denne triste tid', lyder det i opslaget, hvor Viggo Sørensens venlighed og hjælpsomhed overfor de øvrige studerende fremhæves.

'Som en studerende sagde tidligere på ugen, så var der ikke en eneste, der havde problemer med Viggo. Tværtimod havde alle en historie, fordi han var den type person'.

'Viggo var en stjerne i svøb. Golf var hans lidenskab og hans liv. Hans fremtid i sporten blev taget fra ham alt for tidligt. For nylig var han på forsiden af World Wide Golf, Mellemøstens førende golfmagasin. Han vandt turnering efter turnering, alligevel forblev han ydmyg. Han var i sandhed en ener', lyder skudsmålet af Viggo Sørensen.

Viggo Sørensen deltog i sommer ved junior-DM og har også trænet med golflandsholdet.