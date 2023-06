Dansk golftalent scorer topresultat på europæisk tour

Med endnu en stærk runde spillede den danske golfspiller Smilla Sønderby sig helt op som nummer tre på sidstedagen af Helsingborg Open på kvindernes European Tour.

Den 22-årige østjyde gik sidste runde i 68 slag, hvilket svarer til fire slag under par og var samme facit som dagen før.

Resultatet sendte Sønderby tre pladser frem i det samlede regnskab. Hun indledte dagen på en delt sjetteplads og sluttede den alene på tredjepladsen.

Ret usædvanligt spillede hun kun til par på fem af søndagens 18 huller. Fem bogeys blev mere end opvejet af syv birdies og en afsluttende eagle som et effektfuldt punktum.

Samlet sluttede Smilla Sønderby turneringen i ni slag under par. Det var to slag dårligere end vinderen, Lisa Pettersson fra Sverige, og et enkelt efter spanieren Ana Pelaez Trivino, der blev nummer to.

Turneringens andet danske islæt, Nicole Broch Estrup, endte på en delt 46.-plads.