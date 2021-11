Dansk golftriumf: JB Hansen vinder Dubai Championship

Dansk golf er inde i en forrygende stime.

Som sæsonen lakker mod enden dominerede danskere igen leaderboardet til sidste turnering før næste uges Race to Dubai-finale.

Joachim B. Hansen var køligheden selv i Dubais lune klima; trods en nervepirrende afslutning.

Den 31-årige nordsjællænder lagde sig i spidsen med en 63’er torsdag, og fire dage senere kunne han lade sig hylde som vinder.

Han indkasserer 1,5 millioner kroner for sin anden sejr på touren. Den første kom i 2020 i Joburg Open i Sydafrika.

Lørdag efter tredje runde konstaterede Joachim B. Hansen, at hans spil tee til green nok var det bedste nogensinde.

Ved finalerundens start lå både han og italienske Francesco Laporta lige, 19 slag under banens par.

Allerede på første hul trak Joachim B. Hansen fra med en birdie, og det forspring holdt han ved lige hele runden.

Facit søndag var en 67'er, fire slag under banens par, for tredje dag i træk. Samlet vinder han med 23 under.

Over turneringens 72 huller lavede danskeren kun en enkelt bogey. På scorekortene stod ellers kun pars og birdies.

Joachim B. Hansen spillede i Dubai noget af karrierens bedste golf. Foto: Andrew Redington/Getty Images

Men det var ikke så udramatisk, som det lyder. Der blev holet nogle yderst vigtige puts under maksimalt pres for at holde føringen. Og Laporta var på 18. hul millimeter fra at fremtvinge omspil.

Inde bag facaden var danskeren heller ikke så rolig, som man fik indtryk af.

- No way! På vej op ad 18. sagde jeg til min caddie Adam, at jeg kæmpede med det. Det holdt hårdt, sagde Joachim B. Hansen i sit sejrsinterview.

Han var utrolig glad for, at både familie, venner og kollegaer var til stede. Da han vandt i Sydafrika sidste år, var der ingen at fejre med.

- Da jeg så Jeff Winther vinde på Mallorca var jeg misundelig over, at han havde familien med. Det ønskede jeg virkelig og glad for at komme til at opleve det, sagde han.

Joachim B. Hansen med sin bedre halvdel og ældste barn på 18. green. Han er i øvrigt stor Brøndby-fan, hvis nogen skulle være ii tvivl. Foto: Andrew Redington/Getty Images

Det er årets fjerde danske sejr på European Tour; brødrene Højgaard samt Jeff Winther har vundet tidligere.

Fire rød-hvide triumfer i samme sæson er ikke sket siden jubelåret 2002, hvor Thomas Bjørn, Steen Tinning, Anders Hansen og Søren Hansen alle vandt.

AVIV Dubai Championship blev spillet på Fire Course, som er den ‘nemme’ parkbane på det store Jumeirah Golf Estates.

Næste weekend spilles sæsonfinalen DP World Tour Championship på anlæggets anden bane, Earth Course.

Joachim B. Hansen inder en træningsrunde. Shorts er ikke tilladt under turneringer for mænd ... Foto: Ali Haider/Ritzau Scanpix

Som bonus rykker JB Hansen langt nok frem på Race to Dubai-listen til at være blandt de 50 finalister, der får adgang til turneringen med hele ni millioner dollar i præmiesum.

Til sammenligning blev der spillet om halvanden million dollar i denne weekend.

I forvejen har Rasmus og Nicolai Højgaard samt Jeff Winther kvalificeret sig.

Thorbjørn Olesen fik også en god afslutning på sin sæson og slutter på en delt ottendeplads. Hans fremtid afhænger af retssagen efter danskerens tvivlsomme opførsel på en flyvning hjem fra USA. Den afgøres medio december.

