Dansk golftriumf: Thorbjørn Olesen vinder i Thailand

Thorbjørn Olesen har fundet storspillet frem fra begyndelsen af 2023.

En 16. plads sidst i januar i den stærkt besatte Dubai Dessert Classic viste form, en fjerdeplads for to uger siden i Ras Al Khaimah Championship understregede den, og søndag gik den 33-årige dansker hele vejen og vandt Thailand Classic på Amata Spring-banen lidt syd for Bangkok.

Det er Thorbjørn Olesens syvende sejr på DP Tour World, som tidligere hed European Tour.

Thailand Classic er en af årets mindre turneringer, så han må 'nøjes' med en førstepræmie på cirka 2,4 millioner kroner. Han rykker frem til femtepladsen på årets rangliste.

Thorbjørn Olesen har nu vundet på tre kontinenter. Tilbage i 2014 kom karrierens tredje sejr i Perth, Australien. Det var også i Australien, at Olesen vandt World Cup sammen med Søren Kjeldsen. Foto: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Senest Olesen vandt en turnering var i fjor, da han med en helt ufattelig afslutning med eagle-birdie på de to sidste huller af British Masters overhalede feltet.

Han har langsomt, men sikkert kurs tilbage mod niveauet, før en skæbnesvanger flytur hjem til London fra USA og efterfølgende retssag for sin upassende opførsel satte en midlertidig pause for karrieren. Olesen blev frikendt i december 2021.

Sejren i Thailand blev skabt med bundsolide runder, hvor Olesen især har løftet sit lange spil.

67-67 i de første to runder, hvorefter en 64’er lørdag sendte ham alene i spidsen.

Finalerunden var en lektion i omtanke og stabilitet, så Thorbjørn Olesen kunne skrive under på en pletfri 66'er. Han sluttede dermed turneringen 24 slag under par og fire slag foran nærmeste forfølger.

Resultatet bringer ham i spil til både Ryder Cup og deltagelse i nogle af sæsonens majors. Netop tilbagevenden til Ryder Cup-holdet er et mål for ham.

- Selvfølgelig. Jeg prøvede det i Paris i 2018, og jeg ville elske at komme tilbage. Det bliver svært at kvalificere sig, men det her er en god start på at prøve at komme på det hold, siger han.

Turneringen understregede dansk golfs nuværende styrke.

Blandt de nærmeste forfølgere var ingen ringere end Nicolai Højgaard, men hverken han eller de øvrige rivaler formåede for alvor at sætte et angreb ind.

En træls og lidt uheldig dobbelt-bogey på 16. hul kostede ham andenpladsen.

Men to danskere i førerbolden er ikke sket mange gange i golfhistorien ...

Før finalerunden: Olesen er stolt

Oliver Hundebøll gjorde opmærksom på sig selv først på dagen med et hole-in-one på 13. hul. Den udløste en BMW eller en million kroner.

Hele 11 danskere stillede op i Thailand, og otte klarede cuttet.

Næste weekend skal Nanna Koerstz Madsen forsvare sin titel i Honda LPGA Thailand. Sidste år blev hun den første danske vinder på verdens stærkeste kvinde-golftour.