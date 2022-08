Dansk komet promoverer Saudi-Arabien

Den danske golfspiller og tidligere OL-deltager Emily Kristine Pedersen har indgået to aftaler med saudiarabiske selskaber, der begge har en direkte forbindelse til Saudi-Arabiens undertrykkende styre.

De to nye partnerskaber med henholdsvis Aramco Team Series og Golf Saudi møder stærk kritik fra Stanis Elsborg, der er senioranalytiker i organisationen Play The Game, som arbejder for ytringsfrihed, åbenhed og demokrati i international sport.

- Hun er med til at legitimere regimet, når hun på den måde stiller op som ambassadør.

- Hun fremmer og promoverer Saudi-Arabien, som er et af de lande i verden, der har nogle af de alvorligste problemer med krænkelse af menneskerettigheder, siger Stanis Elsborg.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Emily K. Pedersen. Foto: Neil Hanna/AFP/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet spurgte ind til Emily K. Pedersens holdning til de kritisable forhold i ørkenstaten, men danskeren ønskede kun at svare på den sportslige del i de nye aftaler.

'Min rolle handler udelukkende om at promovere golfspillet til alle, men især kvinder i Saudi-Arabien, som er et hurtigt voksende marked for sporten.'

'Min rolle er at hjælpe flere mennesker med at opdage dette fantastiske spil gennem de muligheder, der skabes. Herunder at deltage i og nyde store begivenheder som Aramco Team Series', skriver danske Emily K. Pedersen på engelsk i en mail til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Emily K. Pedersen i aktion ved LA Open. Foto: Michael Owens/AFP/Ritzau Scanpix

Bekræfter ét partnerskab

I samme mail vil Emily K. Pedersen kun bekræfte det ene af de to partnerskaber.

'Jeg arbejder med Golf Saudi, som gør rigtig meget for at udvikle golfspillet i Saudi-Arabien', skriver Emily K. Pedersen om organisationen, der blandt andet er støttet af den kontroversielle statsejede investeringsfond Public Investment Fund.

Økonomien i aftalen vil hun heller ikke udtale sig om, men skriver følgende:

'Som med alle andre kontrakter er vilkårene fortrolige, men jeg vil sige, at sponsoratet giver mig mulighed for at dække mine udgifter for golfsæsonen og hjælper mig med at forberede mig så godt som muligt, så jeg kan opnå de bedst mulige resultater'.

Når snakken falder på Aramco Team Series, som det statsejede olieselskab Aramco lægger navn til, vil danskeren kun bekræfte, at hun deltager i en række turneringer under Aramco-navnet i forbindelse med sin deltagelse på kvindernes European Tour.

På Instagram præsenterer hun sig dog som ambassadør for Aramco Team Series.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvad ambassadørskabet indebærer for Emily K. Pedersen.

Det er uvist, hvornår aftalerne er indgået, men på den 26-årige danskers Instagram optræder de to samarbejdspartnere første gang i starten af februar 2022.

Artiklen fortsætter efter boksen ...

Rettigheder på rette vej

Ekstra Bladet spurgte også ind til kvinders rettigheder i landet, som er kendt for at undertrykke kvinder.

Danskeren tror, at golfsporten kan være medvirkende til, at kvinders rettigheder kommer på rette spor i det stærkt kritiserede land.

'Selvom der historisk set ikke har været lige rettigheder for mænd og kvinder i Saudi-Arabien, så har jeg ved selvsyn set det arbejde, som saudierne gør for at ændre dette,' skriver Emily K. Pedersen.

I en opfølgende mail spurgte Ekstra Bladet, om golfspilleren kunne give et par eksempler på det arbejde, som saudierne gør for at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder i landet.

'Emily har som golfspiller oplevet, hvordan interessen for golf fra piger og kvinder er støt stigende', lød mailsvaret fra Mads H. Frederiksen, direktør for sportsagenturet Sports Group, som repræsenterer Emily K. Pedersen.

Saudi-Arabien, Bahrain og Qatar er nogle af de stater, der i nyere tid har involveret sig i sportens verden. Læs her, hvilken luksus det danske fodboldlandshold skal bo i under VM i Qatar.

