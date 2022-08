Dansk kvintet slutter i top-30 i schweizisk golfturnering

Der var masser af lovende takter fra de danske golfherrer i denne uges Omega European Masters på DP World Tour, som i næste uge rykker videre til Danmark og Made in Himmerland.

Men af ingen af dem formåede at sætte fire gode runder sammen, og derfor sluttede det også med sekundære placeringer til de fem danskere, som var med hele vejen.

Joachim B. Hansen lavede søndag syv birdies og en bogey, og seks slag under par var bedste score i sidste runde.

Den sendte Hansen op på en delt 14.-plads med en samlet score på 12 slag under par som bedste dansker.

Lørdag var det Nicolai Højgaard, der leverede seks slag under par og delte æren som dagens bedste spiller, men han fandt aldrig melodien søndag og endte et slag over par for runden.

Han slutter dermed på ni slag under par på en delt 29.-plads sammen med landsmændene Jeff Winther, Niklas Nørgaard Møller og Marcus Helligkilde, der også alle på skift har vist lovende takter i løbet af de seneste dage.

Rasmus Højgaard, der var forsvarende vinder af Omega European Masters, spillede sig videre til weekendens runder, men stillede ikke til start søndag.

Sydafrikanske Thriston Lawrence og engelske Matthew Wallace sluttede begge i 18 slag under par i Omega Masters og dermed et omspil om en førstepræmie svarende til små 2,5 millioner kroner ud af en samlet præmiepulje på knap 15 millioner kroner.

I næste uge får præmiepuljen et nyk op, når feltet spiller om godt 22 millioner kroner i Made in Himmerland.