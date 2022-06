Dansk nedtur: Olesen misser cuttet

Danmarks eneste repræsentant i golfmajoren US Open kommer ikke med videre til weekenden.

Selv om langt fra alle spillere er i klubhuset, er det så godt som sikkert efter en skidt runde af Thorbjørn Olesen fredag.

Den 32-årige dansker leverede godt nok to birdies, men også hele seks bogeys og en dobbeltbogey i løbet af de 18 huller.

Det gav ham en samlet score på seks slag over par for runden, og kombineret med torsdag, der heller ikke var prangende, slutter han derfor med en samlet score på 11 slag over par.

Det rækker til en plads i den tunge ende af stillingen, og det er urealistisk, at det ændrer sig markant i løbet af resten af runden.

Olesen er langt fra den eneste, der har kæmpet med sit spil i US Open.

Viktor Hovland, der er nummer otte på verdensranglisten, havde en ganske god torsdag, men fredag fungerede spillet slet ikke for den 24-årige nordmand.

Han lavede tidligt to birdies, men det blev også til i alt ni bogeys - blandt andet seks i træk - for den norske golfprofil.

Med en samlet score på syv slag over par kommer Hovland efter alt at dømme derfor heller ikke med videre til finalerunderne, og ifølge NTB er det første gang, at han i så fald misser cuttet i en majorturnering.

Phil Mickelson er seks gange blevet nummer to i US Open, og i 2021 blev han den ældste majorvinder nogensinde med sin triumf ved PGA Championship.

Men det 52-årige ikon er ligesom Olesen færdig ved dette års US Open. Han endte som danskeren med en samlet score på 11 slag over par.

Mickelson kan dermed rette blikket mod den næste turnering på den lukrative og omdiskuterede LIV Golf-tour.

Han er ligesom andre spillere nemlig suspenderet fra PGA Tour på grund af sin involvering med LIV Golf, som er finansieret af milliarder fra Saudi-Arabien, der i Vesten bliver kritiseret for sit syn på menneskerettigheder.