Dansk profil rykker ned: Det er golf i en nøddeskal

- Det er golf i en nøddeskal.

Det er de indledende ord om 2022 fra den danske profil Joachim B. Hansen, der har mistet sit kort til DP World Tour - der tidligere hed European Tour.

Kontrasten er da også til at få øje på. Tre år i træk var han blandt de bedste 50 spillere på touren efter blandt andet sejre i Joburg Open i 2020 og Dubai Championship i 2021.

Succesen gav ham én af kun to danske billetter til OL i Tokyo, hvor han blev nummer 27.

Men især i sidste del af 2022 svigtede resultaterne, og Hansen sluttede som en samlet nummer 142 på touren - et stykke fra den krævede 117.-plads for at beholde kortet.

- 2022 startede egentligt meget godt. Jeg klarede en masse cuts, var med fremme og spillede godt frem til efteråret.

- Men resten af året kæmpede jeg en del og var mentalt for ringe, siger Hansen.

At golf er en sport, hvor succes afhænger meget af momentum og selvtillid har flere profiler tidligere talt åbent og ærligt om. Og Hansen har nu for alvor mærket det på egen krop.

- Jeg er ikke blevet en dårligere golfspiller. Mit sving er kun blevet bedre teknisk. Det har fået mere fart og styrke.

- Det har handlet om mangel på selvtillid og en masse tanker, der får lov at hobe sig op indeni. Og det ødelagde desværre mit år, siger 32-årige Hansen.

Han vil koble af efter nedturen og derefter forsøge at komme videre med hjælp fra sit team, der består af hans kone, mentaltræner, golftræner og manager.

Han har stadig mulighed for at spille med i nogle af især de mindre turneringer i den nye DP World Tour-sæson, men ellers står den på Challenge Tour, der er den næsthøjeste niveau i Europa.

Han kan vælge at tage alle de muligheder, der kommer på DP World Tour, men risikerer så at samle for få point sammen på Challenge Tour til at spille sig hurtigt tilbage på højeste niveau.

- Spillerne på Challenge Tour er ikke dårlige. Man skal stadig spille god golf for at være med fremme. Det kan være farligt at spille på to heste.

- Men jeg ved ikke, hvad jeg gør endnu. Det kommer an på, hvor jeg er mentalt, når det nye år starter. Hvad jeg føler mig klar til. Det handler mest om, hvor mit hoved er, siger Hansen.

12 danske spillere med DP World Tour-kort i 2023 er ny rekord. Martin Simonsen, Christoffer Bring, John Axelsen og Oliver Hundebøll er de nye ansigter.

Ud over Joachim B. Hansen har også Lucas Bjerregaard mistet sit kort. Han har ligesom Hansen tidligere vundet to turneringer på DP World Tour.