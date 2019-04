Dansk skrækrunde

Det bliver sandsynligvis ikke til nogen dansk triumf ved denne uges golfturnering på Hawaii på kvindernes LPGA Tour.

En skidt tredje runde sendte natten til lørdag Nicole Broch Larsen 57 placeringer tilbage i den samlede stilling i det stærkt besatte Lotte Championship, hvor danskeren nu er nummer 65.

Runden endte i 80 slag - otte over banens par - og bød på to dobbeltbogeys og fem bogeys til Broch Larsen, der også kunne notere en enkelt birdie på sit scorekort.

Den 25-årige nordsjællænder havde ellers vist lovende spil i de to første runder og kæmpet sig op på ottendepladsen - dog med en afstand på otte slag til den førende, sydkoreaneren Ji Eun-hee.

Den dårlige tredje runde betyder, at afstanden til førstepladsen er på 15 slag.

Førerpositionen indtages nu af en duo bestående af sidste års mester, canadieren Brooke Henderson, og Nelly Korda fra USA.

Turneringens anden danske deltager, Nanna Koerstz Madsen, gik tredje runde i 73 slag - et over banens par. Samlet er Koerstz Madsen fire slag under par og indtager en delt 29.-plads - ti slag fra førstepladsen.

Vinderen af Lotte Championship, der afsluttes med fjerde runde natten til søndag, kan se frem til en præmiecheck på 300.000 dollar svarende til to millioner kroner.

