Dansk stjerne ellevild efter opkald: - Surrealistisk

Rory McIlroy. Justin Rose. Viktor Hovland. Jon Rahm.

Kun de allerbedste golfspillere og de allerstørste stjerner får lov til at være med til Ryder Cup.

Og så altså også 22-årige Nicolai Højgaard fra Billund.

Højgaard fik nemlig det glædelige opkald mandag fra kaptajnen Luke Donald om, at han er udtaget til det europæiske hold, og nu skal han altså forsøge at genvinde pokalen hjem til Europa.

Sammen med alle stjernerne.

Så er det jo egentlig forståeligt nok, hvis den unge 'rookie' er en lille smule starstruck.

- Det er jo nogle, jeg har set op til i hele min karriere, og nu skal jeg stå og kæmpe med dem. Det er lidt svært at sætte ord på at skulle stå ved siden af Rory McIlroy, siger han til Ekstra Bladet.

- Det her kunne godt gå hen og blive den bedste uge i mit liv. Uanset, hvad der sker, spår han.

Det kan også godt være, at Højgaard og resten af det europæiske Ryder Cup-hold skal have gang i navnerunder og selskabslege for at lære hinanden at kende.

Det er i hvert fald ikke dem alle, den unge dansker kender lige godt.

- Nogle gange mødes man lige til turneringer og snakker lidt, og nogle af dem kender jeg rimeligt godt, men der er også nogle, jeg lige skal lære at kende, siger han.

- Men det er nu, alle parader bliver lagt til side, så nu handler det om holdet. Og jeg er ret sikker på, at jeg er kommet tæt ind på alle, når vi når slutningen af ugen.

Derfor forventer og håber Højgaard også, at alle superstjernerne vil lære fra sig.

- Jeg glæder mig meget til at lære af typer som Justin Rose, Rory McIlroy og Jon Rahm, som har prøvet det før. De er erfarne spillere, og de kommer til at have en nøglerolle for at få holdet til at fungere.

Tænk, hvis det var dig, der fik notifikationer på telefonen fra Rory McIlroy. Foto: John David Mercer/Ritzau Scanpix

Gruppechat og teambuilding med superstjernerne

Prøv lige at forestille dig, at du er en 22-årig knægt fra Billund.

Uendeligt ydmyg med fødderne solidt plantet i den jyske muld, men med drømme lige så høje som skyskraberne i New York.

Du tjekker din telefon. Den plinger. Det er Rory McIlroy, der har skrevet. Den britiske superstjerne med 14 Europa Tour- og 23 PGA Tour-sejre. En kæmpe stjerne.

Han vil bare gerne høre, hvordan du har det. Og han vil motivere dig til at være den bedste udgave af dig selv.

Sådan er realiteten for Nicolai Højgaard lige nu.

- Vi har startet en gruppechat nu, hvor alle byder ind, og har skrevet en motiverende tekst ind om, hvor meget vi glæder os til at komme ned og kæmpe for hinanden og et større projekt.

Og så afslører Højgaard også, at han skal på en endagstur med alle de andre i næste uge.

- Vi har et lille endags-trip, hvor vi alle skal til Rom og mødes. Der skal vi komme ind på hinanden og blive tættere, siger han.

- Jeg glæder mig meget til at komme ind i team-rummet og finde ud af, hvor vi har hinanden, og hvem der skal gøre hvad.

Håndboldfortiden

I de fleste golfturneringer er man ganske alene.

Dig mod alle andre.

Men i Ryder Cup er man et hold. 12 spillere på hvert hold, der skal forsøge at indsamle så mange point til deres hold som overhovedet muligt.

Det glæder han sig til.

- Jeg elsker holdsport. Det er jeg vokset op med, og det savner jeg faktisk rigtig meget. Så at få chancen for at spille det ultimative i golfsporten ...

- Ja, jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig til det, og hvor fed en udfordring det bliver, mener han.

Og den holdånd, som et Ryder Cup-hold kræver, får Nicolai Højgaard til at tænke tilbage på sin fortid som håndboldspiller.

- Den betyder sindssygt meget. Jeg husker det fra, da jeg spillede håndbold. Hvis der var noget på holdet, hvor det ikke harmonerede og tingene ikke kørte, så fungerer det ikke.

- Du kan have de største individuelle profiler på holdet, men der skal være en rød tråd. Alle skal kunne arbejde sammen, mener han.

- Ved ikke rigtigt, hvad jeg går ind til

Det er noget ganske, ganske andet at spille Ryder Cup end Majors-turneringerne.

Jovist, Majors er kæmpestore turneringer. Og man tjener rent faktisk penge på at vinde dem. Rigtig, rigtig mange.

Og præmiepuljer er der ingen af i Ryder Cup.

Men alligevel er det noget helt andet, når Europa skal dyste mod USA i Ryder Cup.

Og det samme er presset.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Hvis jeg skal være helt ærlig, ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg går ind til, indrømmer Nicolai Højgaard.

- Jeg har snakket med nogle af danskerne, som har været med før, som siger, at ’det kan godt være, man har prøvet mange ting i sin karriere, men det er ingenting i forhold til det her. Det er så meget vildere end alt andet, man har prøvet.’

Selvom Højgaard ikke helt ved, hvad han går ind til, er han klar over, at presset er til stede.

Både på positiv og negativ facon.

- Der er jo et større pres i, at jeg har fået valget af kaptajnen. Men det giver mig også noget selvtillid, at de putter deres tro i mig og lægger presset på mine skuldre, mener han.

- Og det er en ære. Det er ikke noget, jeg kommer til at gemme mig bag ved. Omvendt er det noget, jeg ser frem til.

Er ikke som Holger Rune

Unge. Danskere. Darlings. I toppen af deres sportsgren. Verden for deres fødder.

Lighederne mellem Nicolai Højgaard og tennisstjernen Holger Rune er til at få øje på, og det fik Dansk Golf Unions eliteansvarlige Claus Mølholm til at sammenligne de to danske topatleter.

Men køber han selv den?

- Tjo ... det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om man kan sige det. Jeg kan godt forstå sammenligningen. Jeg kan godt forstå, hvor han vil hen med det. Men jeg forsøger jo at bygge min egen karriere, fastslår han.

- Han har en karriere foran sig, han er en fantastisk spiller, og det er utroligt motiverende for mig at kigge på ham i hans sport. Men jeg prøver at være den næste Nicolai Højgaard, lyder det ganske klichéfulde svar.

Annonce:

Ligesom Holger Rune har han imponeret stort - også internationalt - i en ung alder. Faktisk er han den yngste danske Ryder Cup-deltager nogensinde.

Sammenligningen med Holger Rune er slående ifølge Claus Mølholm. Foto: Jonas Olufson

Det rører ham dog ikke synderligt.

- Det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over. Det er ikke altid, jeg synes, alder har så meget at sige. Eller jo, min bror og jeg er jo ret unge i forhold til mange andre, men jeg føler ikke, jeg er 22, når jeg render rundt og spiller golf derude.

Og så alligevel er det ret vildt, hvis man alligevel beder ham tage det lange lys på og tænke fremad.

- Men når man putter alting til side, er det surrealistisk at tænke på, at jeg er 22 år gammel, og jeg skal spille Ryder Cup. Det er jo forholdsvis ungt.

- Og det motiverer mig ekstra meget, at jeg får lov til det i så ung en alder. Jeg kan være med i mange Ryder Cups fremover.