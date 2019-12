Dansk stjerne: 'Jeg er uskyldig'

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen må vente til maj næste år, før han kender udfaldet af sin sag i det britiske retssystem.

Ved en høring fredag i Isleworth Crown Court erklærede han sig uskyldig i tre forhold, han er tiltalt for som følge af en flyvetur fra Nashville til London 29. juli.

Allerede i september blev det bestemt, at en eventuel retssag skulle begynde 11. maj og vare i fem dage. Det blev bekræftet ved fredagens høring.

Sagen kunne være blevet afgjort allerede fredag, hvis Olesen havde erklæret sig skyldig de tre forhold, han er tiltalt for.

Han er tiltalt for "sexual assault om a female", hvilket dækker over berøring af seksuel karakter uden samtykke, "assault by beating ", som i engelsk lov dækker over et overfald af mindre grov karakter, samt for at være beruset på flyet.

