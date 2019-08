Dansk stjerne tiltalt for seksuelt overgreb og vold

Den danske golfstjerne Thorbjørn Olesen blev i sidste uge anholdt efter en voldsom flyvetur fra Memphis i USA til den engelske hovedstad, London.

Da Olesen landede i Heathrow, stod politiet klar og ventede på danskeren, der blev taget med på stationen.

Nu bekræfter Metropolitan Police Service så over for Jyllands-Posten, at Olesen er blevet tiltalt for både vold og seksuelt overgreb og skal møde i retten 21. august.

Ifølge flere britiske medier - heriblandt The Independent og The Sun - opførte Olesen sig højst upassende på flyet, hvor han angiveligt var yderst påvirket og i samme ombæring skulle have forulempet en sovende kvindelig passager og tisset på gulvet.

Hvad, der helt konkret er sket i forhold til den kvindelig passager, er ikke blevet nærmere beskrevet endnu.

Men det vil retssagen formentlig løfte sløret for.



Ekstra Bladet har været i kontakt med Olesens danske agent, Mads Frederiksen, der oplyser, at man for nuværende ikke har nogen kommentar, men at der vil komme en udmelding på et senere tidspunkt.

Heller ikke direktør i Dansk Golf Union, Morten Backhausen, vil kommentere situationen.

- Vi har ikke nogen yderligere kommentarer lige nu, siger han.



'Chokerende opførsel'

Den 29-årige golfspiller er desuden blevet tiltalt for at være fuld ombord på et fly, skriver Jyllands-Posten.

Det kan potentielt udgøre en sikkerhedsrisiko.



- Det var chokerende opførsel. Det var måske, hvad man kunne forvente på et billig afgang, men ikke på første klasse hos British Airways, blev en unavngiven kilde, der var ombord på flyet, citeret for at sige i The Sun.



Også PGA Touren, der står for de største turneringer i Nordamerika, har noteret sig situationen omkring danskeren.

- Det er meget alvorlige og dybt bekymrende anklager. Selvom han ikke er medlem af PGA Touren, er anklager af denne karakter noget, vi tager meget alvorligt, lød det i en officiel udtalelse.

Episoderne fandt sted, efter Thorbjørn Olesen havde deltaget i PGA-turneringen WGC-FedEX St. Jude Invitational i Memphis. Han fløj sammen med sin kollega Ian Poulter.

