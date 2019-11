Dansk succes: Millionjagt i Marbella

Nanna Koerstz Madsen imponerer med flot golfspil i European Tour-turneringen Andalucia Costa del Sol Open de Espana i Spanien.

Lørdag gik den 25-årige dansker sin tredje runde i hele syv slag under par. Den imponerende bedrift sendte derefter Nanna Koerstz Madsen alene til tops i turneringen inden søndagens finalerunde.

Nanna Koerstz Madsen ligger samlet hele 14 slag under par, efter at hun også fredag fik en fremragende runde i seks slag under par.

Hun er to slag bedre end nærmeste forfølger, Julia Engström, fra Sverige.

Fotos: Sergei Belski/Alastair Grant/Ritzau Scanpix

Det var en runde med syv birdies, der gav danskeren det fine resultat. Fem af dem lavede hun endda på stribe.

Turneringens anden dansker, Nicole Broch Larsen, ligger på en delt 33.-plads med samlet et slag over par.

Lørdag gik hun tredje runde i et slag under par, ligesom hun gjorde torsdag, men fredagens anden runde blev dyr for danskeren, der sluttede runden i tre slag over par.

Turneringen spilles på Aloha Golf Club i nærheden af Marbella i Sydspanien, og den har en samlet præmiesum på 300.000 euro (2,24 millioner kroner).

