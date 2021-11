Dansk topspiller indstiller karrieren

Sebastian Cappelen vil ikke længere være professionel golfspiller på fuld tid.

Den 31-årige dansker stopper karrieren, fortæller han til Golfavisen.

Cappelen, der er født i Odense, tog i 2010 til USA og begyndte at spille golf på University of Arkansas.

Det førte senere til en plads på den amerikanske Web.com Tour, som i dag hedder Korn Ferry Tour. De seneste to år har han spillet på PGA Touren, hvor det dog er knebet med at lave gode resultater.

Kun syv gange har han klaret cuttet i en turnering. Cappelens bedste resultat er en sjetteplads.

- Det har selvfølgelig været en svær beslutning at træffe. Men jeg føler også, at der er en byrde, som er løftet fra mine skuldre i forhold til at starte på en frisk og fokusere på noget andet.

- Få hjernen til at arbejde i stedet for kroppen, siger Sebastian Cappelen til Golfavisen.

I øjeblikket bor Cappelen med sin amerikanske hustru i Florida, men i det nye år flytter de til South Carolina, hvor Cappelen skal arbejde med ejendomsinvesteringer, fortæller han til Golfavisen.

Cappelen gemmer dog ikke golfkøllerne helt væk. Han kan næste år stadig spille på Korn Ferry Touren og regner med at deltage i et par turneringer.