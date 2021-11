Dansk trio bag forrygende åbning

En dansk trio byder sig godt til efter førstedagen af golfturneringen Portugal Masters.

Tvillingerne Nicolai og Rasmus Højgaard ligger således delt nummer fire en runde i 67 slag, der svarer til fire slag under banens par.

Samme score endte 2017-vinderen af turneringen, Lucas Bjerregaard, med, og der er dermed fine muligheder for den fjerde dansk sejr på European Tour i 2021.

Danskerne skal dog holde sig skarpe i de tre kommende dage for at holde trit med den førende spiller, italienske Nino Bertasio, der gik sin første runde i ti slag under par.

Yderligere tre danskere er med ved Portugal Masters.

Joachim B. Hansen gik sin første runde i to slag under par på en delt 23.-plads, mens Thomas Bjørn og Thorbjørn Olesen begge ligger længere tilbage i feltet med henholdsvis to og et slag over par.

Turneringen afvikles frem til og med søndag.

Tre danskere har tidligere vundet en turnering på årets European Tour.

Rasmus Højgaard vandt i slutningen af august Omega Masters i Schweiz, og en uge senere strøg tvillingbroren Nicolai Højgaard til tops i Italian Open i Rom.

Og i oktober vandt 33-årige Jeff Winther sin første titel på touren, da han var bedst i Mallorca Golf Open.