Dansk vrede: - En rigtig kælling

I forhold til fredag havde blæsten lørdag lagt sig over golfbanerne ved Abu Dhabi Championship.

Det ændrede dog ikke på, at Jeff Winther stadig er det klart bedste bud på en dansk topplacering i turneringen, der har en samlet præmiepulje på hele 53 millioner kroner.

Med alle spillere i klubhuset ligger Winther nummer 11 i sammenlagt fem slag under par. Det er seks slag efter den førende spiller, skotten Scott Jamieson.

- Det var okay og steady, men ikke noget at skrive hjem om, siger Winther i et interview med Viaplay umiddelbart efter sin runde i et slag under par.

Winther var tydeligt frustreret over sine egne mangler på runden, men også åbenlyst irriteret over spanske Rafa Cabrera Bello og sydafrikanske Erik van Rooyen, som han gik runden sammen med.

Begge brugte lang tid på at gennemføre deres slag. Det kostede blandt andet Cabrera et strafslag. Jeff Winther er ikke fan af det langsomme spil.

- Rafa kan være en rigtig fin fyr, men han kan også være en rigtig kælling. Og det synes jeg faktisk, at han var i dag. Jeg talte mellem 10-12 prøvesving nogle gange og tænkte: Kom nu videre.

- Han skal have noget straf for det der, og det fik han heldigvis også. Han opførte sig for ringe. Det gjorde de begge, siger en åbenhjertig Winther.

Hele syv af otte danskere, der stillede til start i Abu Dhabi Championship, klarede cuttet og er med videre til weekenden.

Søren Kjeldsen er næstbedste dansker på 28.-pladsen i to slag under par. Thomas Bjørn og Rasmus Højgaard har brugt et slag under par og ligger på en delt 37.-plads.

Joachim B. Hansen og Marcus Helligkilde ligger et slag efter som nummer 44, mens Thorbjørn Olesen formentligt har udspillet sin rolle med en placering langt tilbage i tre slag over par.

Kun England har flere spillere med i finaleweekend end Danmark.