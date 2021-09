Danske golfkvinder får en sejr og et nederlag i Solheim Cup

Europas golfkvinder fik en solid start på titelforsvaret ved Solheim Cup.

Danske Emily Pedersen var sammen med briten Charley Hull med til at sikre Europa en rigtig godt start på dysten.

Selv om dysten mod amerikanerne Lexi Thompson og Brittany Altomare var tæt hele vejen, var den europæiske duo på intet tidspunkt bagud undervejs.

Som i tre af de andre fire foursome-opgør var Europa et enkelt slag bedre, mens det sidste opgør endte uafgjort.

- Der er intet bedre end at vinde et point for Europa, siger Emily Pedersen til den europæiske gren af turneringens hjemmeside.

- Jeg er simpelthen så glad. Jeg kendte linjen, og jeg kunne se puttet hele vejen.

Herefter var det den anden dansker Nanna Koerstz Madsens tur til at entrere banen. Det gjorde hun i fourball sammen med svenske Madelene Sagström.

I både foursome og fourball spilles der to mod to, men hvor hvert hold i førstnævnte kun har én bold at dele og slår på skift, så har alle fire spillere i dysten hver sin bold hele vejen. Den bedste af de fire spillere på det enkelte hul vinder hullet til sit hold.

Koerstz Madsen og Sagström måtte dog se et nederlag i øjnene, da de mødte de to amerikanere Nelly Korda og Ally Ewing.

Europæerne lagde ellers fint ud. Madelene Sagström fik en birdie på første hul og en eagle på hullet efter. Også Nanna Koerstz Madsen fik to birdies - på niende og trettende hul - men det var altså i sidste ende ikke nok til at feje amerikanerne af banen.

Søndag står den igen på fire foursomes og fire fourballs, inden vinderen skal findes mandag efter 12 singlekampe som afslutning.

Det er første gang nogensinde, at Danmark er repræsenteret med to spillere ved Solheim Cup, der er en klassisk turnering mellem Europa og USA.

Europa har i øjeblikket 5,5 point, mens USA har 2,5 point.

I turneringen spilles der i alt om 28 point. Hvis det ender 14-14, bevarer den forsvarende mester - som for nuværende er Europa - titlen.

Hver sejr giver et point. Uafgjort giver et halvt point.

Over lørdag og søndag spilles der otte foursomes og otte fourballs. Mandag spilles der 12 singlekampe.

Ud over Emily Pedersens optræden i 2017 er Iben Tinning den eneste dansker, der før har været med i Solheim Cup. Hun deltog i både 2002, 2003, 2005 og 2007.