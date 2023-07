Danske golfprofiler er i spil til verdenstoppen i USA

At være golfspiller er ofte lig med et liv på farten. Særligt når man ikke bor i USA, men samtidig jagter et fast tourkort til verdenstoppen i golf - den amerikanske PGA Tour.

Det gør danske Nicolai Højgaard, der normalt gør sig på DP World Tour, den tidligere European Tour.

Nicolai Højgaard blev tidligere på året tildelt et såkaldt Special Temporary Membership til PGA Tour.

Det betyder, at det 22-årige stjernefrø lige nu og i den kommende tid må tage en del ture over atlanten.

Og selv om flyveturene tærer på kræfterne, lever drømmen om at spille fast i USA.

- Vi prøver at lave en god kalender, hvor jeg både kan spille herhjemme og få kortet i USA, og som det ser ud lige nu, er vi fint på vej, siger Nicolai Højgaard.

Han befinder sig i denne uge i det nordjyske, hvor han skal spille turneringen Made in Himmerland.

Annonce:

Med til samme turnering er også en af de mere etablerede danske stjerner på golfhimlen i skikkelse af Thorbjørn Olesen.

Olesen, der er nummer 91 på verdensranglisten, ligger godt til i kampen om et PGA Tour-kort. Men den 33-årige rutinerede golfspiller tager det med ophøjet ro.

- Jeg tror ikke, det står helt ligeså højt på min liste, som det gør hos andre, siger Olesen.

- Jeg vil gerne til USA og spille blandt de bedste, det er der ingen tvivl om. Hvis jeg får et af de kort, vil jeg tage derover og spille, men jeg tager det, som det kommer, fortsætter han.

De syv PGA Tour-turneringer, der spilles i september, oktober og november, tæller med på den rangliste, der afgør, hvem der får et PGA Tour-kort.

Her spiller de spillere, der sluttede uden for top-50 på denne sæsons rangliste, oprykkerne fra Korn Ferry Tour samt spillere med et Special Temporary Membership som Nicolai Højgaard om vigtige point.

Annonce:

Derfor har Højgaard ikke kun en lille håndfuld turneringer tilbage, men godt ti muligheder for at tjene de nødvendige point til et fast PGA Tour-kort.

Pointkravet bliver dog også højere, så den unge dansker skal også spille i USA i efteråret, hvis han vil sikre sig kortet, medmindre han vinder en turnering inden da.

Højgaard mener selv, at han vil satse på kvalitet fremfor kvantitet.

- Jeg kan ikke bare spille ti uger i streg. Det er i hvert fald ikke der, jeg præsterer bedst, siger Højgaard.

- Så jeg må vente og se, hvor jeg er på ranglisten og finde ud af, om jeg kan spille med i Europa, eller om jeg skal prioritere USA, påpeger han.

Når Nicolai Højgaard på DP World Tour i Himmerland har spillet færdig søndag venter Scottish Open, der tæller til både DP World Tour og PGA Tour-regnskabet.