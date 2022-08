Danske golfprofiler snupper topplaceringer i Nordirland

To danske golfprofiler sluttede søndag i toppen af hver sin afdeling af ISPS Handa World Invitational i Nordirland.

Emily Pedersen og Marcus Helligkilde havde begge en samlet sejr inden for rækkevidde før sidste runde, men var reelt aldrig i nærheden.

Pedersen blev delt nummer fire hos kvinderne, og Helligkilde opnåede samme placering hos mændene.

Det er 25-årige Helligkildes hidtil bedste placering i en turnering på DP World Tour.

Han sikrede sig i 2021 kortet til touren ved at vinde den lavere rangerende Challenge Tour samlet som den kun tredje dansker nogensinde efter Thomas Bjørn og Joachim B. Hansen.

Helligkilde leverede den bedste runde af alle lørdag og spillede sig op på tredjepladsen.

Helt samme takter viste han ikke søndag, men en runde i et slag under banens par var nok til en samlet score på otte slag under par. Skotske Ewan Ferguson vandt turneringen med en score på 12 slag under par.

Emily Pedersen startede dagen med kun to slag op til førstepladsen hos kvinderne, og hun indledte også søndag meget stabilt og lovende, men et par sene bogeys skabte skår i glæden.

To afsluttende birdies skaffede hende dog en runde i tre slag under par og en samlet score på 13 slag under par samt altså en fjerdeplads, der er hendes bedste placering i LPGA-regi i to år.

Hverken 26-årige Pedersen eller andre kom dog tæt på Maja Stark.

Den 22-årige svensker leverede fænomenale ti birdies på sin sidste runde og en banerekord på 63 slag, og hvilket var mere end rigeligt til hendes tredje turneringssejr på mindre end fire måneder.

Turneringen i Nordirland var en del af både den amerikanske LPGA og Ladies European Tour samt herrernes DP World Tour.

Hos både mænd og kvinder svarede den samlede præmiepulje til knap 11 millioner kroner, hvoraf Stark og Ferguson tager hver 1,8 millioner kroner.