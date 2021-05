Danske golfspillere falder ud af topstrid i Thailand

De danske deltagere ved Honda LPGA Thailand får svært ved at blande sig i kampen om en turneringssejr.

De første to runder i turneringen var ellers lovende for særligt Nanna Koerstz Madsen og Nicole Broch Larsen, men begge spillere tabte placeringer i løbet af lørdagens tredje runde på golfbanen øst for Pattaya.

Nanna Koerstz Madsen er fortsat den bedste dansker, men efter en runde i et slag over par er hun nede som delt nummer 19 i turneringen og har otte slag op til en føring.

Hun indledte lørdagen på en delt fjerdeplads, men en dobbelt bogey på sidste hul var med til at fuldende en halvkedelig runde.

Nicole Broch Larsen brugte et slag under banens par lørdag, men falder til en placering som delt nummer 22. Den plads deler hun med Emily Kristine Pedersen, der havde en bedre lørdag og brugte fem slag færre end banens par.

Hjemmebanehåbet Tavatanakit Patty fører turneringen i 18 slag under par.

Turneringen i Thailand slutter søndag, og der er 1,6 millioner dollar i præmiepuljen. Det svarer til 9,9 millioner kroner.

Turneringen er en del af den amerikanske LPGA Tour. 2021-sæsonen på Ladies European Tour begynder i næste uge med en turnering i Sydafrika.