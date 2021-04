Danske golfspillere holder sig til i østrigsk topstrid

Dannebrog optræder stadig hyppigt, når man kigger på, hvem der ligger i toppen af golfturneringen Austrian Open.

Efter anden runde fredag er der fortsat tre danskere i top-20 i turneringen, der er en del af European Tour.

Til gengæld har de længere op til førstepladsen, end der var efter første runde torsdag.

Nicolai Højgaard og Jeff Winther er bedst placeret. Begge ligger på en delt 14.-plads i to slag under par efter runde to. Der er fem slag op til Alejandro Canizares på førstepladsen, der også lå øverst efter første runde.

Søren Kjeldsen ligger på en delt 20.-plads i et enkelt slag under par. Den erfarne nordjyde var bedst af danskerne fredag efter at have klaret de 18 huller i ét slag under par.

Benjamin Poke og Rasmus Højgaard er placeret længere nede på tavlen, men er klar til weekendens runder. Poke er i par efter de to første runder, mens Rasmus Højgaard, der er Nicolai Højgaards tvillingbror, er to slag over par.

Martin Simonsen og Lucas Bjerregaard må til gengæld rejse hjem efter anden runde. De to danskere klarede ikke cuttet og er derfor færdige i turneringen.

Austrian Open spilles på Diamond Country Clubs bane i Atzenbrugg lidt udenfor Wien.