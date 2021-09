Danske golfspillere igen med helt fremme

De seneste to uger har budt på danske sejre på European Tour, og i denne uge kan man igen finde Dannebrog i den sjove ende af stillingen.

Jeff Winther og Joachim B. Hansen er således begge i top-12 efter førstedagen ved PGA Championship.

Winther er bedst placeret på en delt syvendeplads i fire slag under par. Danskeren lavede fire birdies fra 11. til 17. hul, inden han måtte afslutte dagen uden at have færdiggjort første runde, da spillet blev afbrudt på grund af mørke.

Joachim B. Hansen ligger på en delt 12.-plads i tre slag under par.

To spillere har taget føringen. Både thailandske Kiradech Aphibarnrat og sydafrikanske Christiaan Bezuidenhout gik første runde i otte slag under par.

Nicolai Højgaard, der i sidste weekend vandt Italian Open, ligger på en delt 22.-plads i to slag under par. Det samme gør Thorbjørn Olesen.

Rasmus næstsidst

Lucas Bjerregaard og Thomas Bjørn er noget længere nede på en delt 86.-plads, ét slag over par. Søren Kjeldsen ligger på en delt 105.-plads.

Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus Højgaard, havde en meget skidt førstedag og måtte gå i klubhuset i ni slag over par. Han ligger på en næstsidsteplads.

I forrige weekend viste han ellers storform, da han sejrede i en schweizisk European Tour-turnering.

PGA Championship er - målt på præmiepenge - en af årets største turneringer på European Tour. Der er 50 millioner kroner i præmiepuljen, hvoraf vinderen får cirka 10.