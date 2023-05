Danske golfspillere ryger ud af topstrid

Thorbjørn Olesen og Søren Kjeldsen får svært ved at vinde DP World Tour-turneringen Soudal Open i Antwerpen.

Før søndagens finalerunde ligger de to danskere placeret som henholdsvis delt nummer 11 og delt nummer 26. De har henholdsvis seks og otte slag op til turneringens førende spiller, svenskeren Simon Forsström.

Det er et noget kedeligere udgangspunkt, end de to danskere havde inden lørdagens tredje runde.

Her lå Olesen og Kjeldsen begge på en delt syvendeplads og havde toppen inden for rækkevidde.

Lørdag gik Olesen så en runde i to slag under par efter seks birdies og fire bogeys, mens Søren Kjeldsen noterede for to birdies og to bogeys.

Undervejs blev lørdagens runde afbrudt på grund af risiko for lynnedslag. Derfor måtte de to danskere holde halvanden times pause, før de kunne spille de sidste fem huller.

Hele ti danskere stillede til start i golfturneringen i Belgien, men ud over Olesen og Kjeldsen formåede kun John Axelsen at klare cuttet. Før sidste runde ligger Axelsen delt nummer 62.

På kvindernes European Tour blev det ikke til en dansk topplacering.

Nicole Broch Estrup sluttede på en delt 21.-plads i Jabra Ladies Open. Den 29-årige dansker var hele 11 slag efter turneringens vinder, svenskeren Linn Grant.

Smilla Sønderby og Linette Holmslykke sluttede som delt nummer 39 og delt nummer 64.