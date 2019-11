Danske golfspillere skriver historie

Danmark har fået yderligere to repræsentanter på European Tour i golf i skikkelser af Benjamin Poke og Rasmus Højgaard.

Det er en kendsgerning, efter at sidste runde på den såkaldte Q-School blev spillet onsdag.

27-årige Benjamin Poke startede runden som bedste spiller af alle, og den status holdt han suverænt fast i på sjette og sidste runde, hvor han ligefrem udbyggede sit forspring.

- Jeg kunne ikke rigtig spise noget i morges, og det var også svært for mig at spise noget på banen, både i går og i dag. Men nu er det verdens bedste dag, siger han til Dansk Golf Unions hjemmeside.

Runden gik han i syv slag under par og nåede dermed en total på 25 slag under par. Nummer to var samlet 19 slag under par. Dermed bliver han den første danske vinder af turneringen nogensinde. Tidligere har verdensstjerner som Jesper Parnevik og José María Olazábal vundet den.

18-årige Rasmus Højgaard, der dermed var den yngste af 1063 deltagende over hele sæsonen (ifølge European Tours hjemmeside), sluttede på en delt femteplads i samlet 16 slag under par for de seks runder. Den sidste gik han i fem slag under par.

Højgaard blev samtidig den første spiller født i dette årtusinde til at kvalificere sig til Touren.

- Det har været en drøm hele tiden. Det er skide fedt, at det allerede nu kan realiseres, siger Rasmus Højgaard ifølge golf.dk om Tour-kortet.

Otte danskere på Touren

- Jeg tror, jeg skal have noget mad, hvis jeg kan få noget ned. Det ved jeg sgu ikke lige, om jeg kan.

De 25 bedste spillere i Final Qualifying Stage får adgang til European Tour i næste sæson.

Rasmus' tvillingebror, Nicolai Højgaard, var den sidste deltagende dansker i den absolut sidste runde, men han måtte nøjes med en samlet 51.-plads i syv slag under par.

Danmark er nu sikret otte spillere på European Tour i 2020. Foruden Poke og Højgaard drejer det sig om Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen, Søren Kjeldsen, Lucas Bjerregaard, Joachim B. Hansen og Jeff Winther.

Olesen er dog i øjeblikket suspenderet af European Tour, mens en sag om hans opførsel på en flyvetur behandles i det britiske retssystem.

