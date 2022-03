Danske golfstjerner styrer mod toppen

To danskere blander sig i toppen af weekendens golfturneringer rundt omkring i verden.

I Sydafrika er Joachim B. Hansen godt kørende og indtager en delt fjerdeplads efter lørdagens 18 huller i DP World Tour-turneringen Steyn City Championship.

Den 31-årige golfspiller kom rundt på banen i fem slag under par og ligger efter tre runder i samlet 17 slag under par.

Der er dog et stykke op til den samlede sejr. Sydafrikanske Shaun Norris er således flyvende på hjemmebanen. På førstepladsen ligger han i 23 slag under par.

Dermed skal der ske mirakler, hvis Joachim B. Hansen skal trække sig sejrrigt ud af turneringen, men en topplacering ser han ud til at hente.

Næstbedste dansker er Niklas Nørgaard Møller på en delt 43.-plads. Marcus Helligkilde ligger sidst af de spillere, der klarede cuttet fredag. Lucas Bjerregaard klarede ikke cuttet og spiller ikke med i weekenden.

I Saudi-Arabien har Emily Pedersen også gang i en god uge.

Hun faldt godt nok en lille smule tilbage lørdag i LPGA-turneringen Saudi Ladies International, men indtager dog en 11.-plads inden søndagens sidste runde.

Hun gik sine 18 huller lørdag i par og er også samlet i par. Engelske Georgia Hall fører i ti slag under par, så der er heller ikke de store chancer for, at Emily Pedersen vinder turneringen i Saudi-Arabien.

Nanna Koerstz Madsen, der vandt LPGA-turneringen i sidste uge, er ikke med i denne uges dyst.

