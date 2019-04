Danske Nanna imponerer i USA

Den danske golfspiller Nanna Koerstz Madsen leverede fredag endnu en fornem runde i LPGA-turneringen Hugel-Air Premia LA Open i USA.

Efter første runde i to slag under banens par på 71 slag, slog danskeren til med en endnu bedre præstation sent fredag aften dansk tid i anden runde.

Her gik Nanna Koerstz Madsen runden i 67 slag, og dermed er hun samlet seks slag under par inden de to sidste runder.

Den 24-årige dansker leverede hele seks birdies, men måtte også notere sig to bogeys, som trak fra i regnskabet.

Den flotte runde sender Nanna Koerstz Madsen 12 pladser op i den samlede stilling til en andenplads.

Minjee Lee fra USA fører i syv slag under par efter en runde i 69 slag.

Feltets anden danske deltager, Nicole Broch Larsen, er ikke med i weekendens finalerunder.

Med fire slag over par efter de første to runder klarede hun lige netop ikke cutgrænsen på tre slag over par.

